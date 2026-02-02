Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Streit endet für zwei Männer im Polizeigewahrsam

Recklinghausen (ots)

Am Wochenende kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren, sich untereinander bekannten Personen - verletzt wurde niemand.

Nach einem vorangegangenen Streit in einer Marler Gaststätte kam es am Sonntag gegen 14:45 Uhr an der Straße "Nonnenbusch" erneut zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren insgesamt rund acht Personen beteiligt. Unter anderem sollen die Parteien ein Schwertimitat, ein Klappmesser und andere Gegenstände vorgezeigt haben. Als die Beamtinnen und Beamten eintrafen konnten sie beteiligte Personen antreffen. Ein 26-Jähriger aus Marl und ein 31-Jähriger aus Marl verhielten sich weiterhin aggressiv. Die Polizei konnte die beiden Männer stellen. Beide mussten zur Verhinderung weiterer Straftaten mit zur Polizeiwache. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

