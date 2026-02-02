Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: 75-Jährige ausgeraubt

Recklinghausen (ots)

Nach einem Raub am Samstagmittag (13:00 Uhr) bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Die 75-Jährige befand sich im Eingangsbereich zu einem Wohnhaus an der Hopitalstraße, als sie von einer unbekannten, männlichen Person von hinten am Hals festgehalten wurde. Der Mann sprach in einer unbekannten Sprache und entriss ihr die Uhr vom linken Handgelenk. Der Täter flüchtete in Richtung Kaiserstraße und wird wie folgt beschrieben:

- ca. 30-40 Jahre - ca. 180 cm - athletische Statur - graue Jacke - dunkle Mütze - dunkler Schal

Wer Hinweise zu dem Vorfall oder dem Räuber machen kann, wird gebeten, sich unter der 0800 2361 111 zu melden.

