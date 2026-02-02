Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: E-Scooter geraubt
Recklinghausen (ots)
Nach einem Raub in der Innenstadt bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein 15-Jähriger aus Gladbeck war am Samstagnachmittag gegen 17:30 Uhr mit seinem E-Scooter unterwegs. Im Bereich eines Einkaufzentrums traf er auf eine Personengruppe, die ihn aufforderte, seinen Roller auszuhändigen. Als der Gladbecker verneinte, entriss ihm einer der Unbekannten den E-Scooter.
Personenbeschreibung:
- Ca. 1,80 Meter - dünne Statur - leichter Bart - schwarze Cap - braune Haare - braune Augen - schwarze Bekleidung
Der 15-Jährige wurde nicht verletzt.
Zeugenhinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
