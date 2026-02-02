PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: E-Scooter geraubt

Recklinghausen (ots)

Nach einem Raub in der Innenstadt bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein 15-Jähriger aus Gladbeck war am Samstagnachmittag gegen 17:30 Uhr mit seinem E-Scooter unterwegs. Im Bereich eines Einkaufzentrums traf er auf eine Personengruppe, die ihn aufforderte, seinen Roller auszuhändigen. Als der Gladbecker verneinte, entriss ihm einer der Unbekannten den E-Scooter.

Personenbeschreibung:

   - Ca. 1,80 Meter - dünne Statur - leichter Bart - schwarze Cap - 
     braune Haare - braune Augen - schwarze Bekleidung

Der 15-Jährige wurde nicht verletzt.

Zeugenhinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

