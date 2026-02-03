Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen, Jungnau

Passant beleidigt Polizeibeamte bei Kontrolle

Eine Anzeige wegen Beleidigung kommt auf einen 59-Jährigen zu, der am Montagmittag bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle negativ aufgefallen war. Der Pkw-Lenker wurde von Beamten des Polizeireviers Sigmaringen gestoppt, da er während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte und zudem ein Rücklicht seines Wagens beschädigt war. Nachdem er dem Anhaltezeichen folgte, stieg er unvermittelt aus und ging mit aggressiver Haltung auf den Streifenwagen zu. Der 59 äußerte im Weiteren mehrfach seinen Unmut über die Kontrolle, kritisierte die Maßnahmen und sprach schließlich auch Beleidigungen gegenüber den Polizisten aus.

Inzigkofen

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Beamte des Polizeireviers Sigmaringen führten am Montagnachmittag eine allgemeine Verkehrskontrolle in Inzigkofen durch, bei der ein Pkw-Lenker unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht der Beamten und schlug positiv auf THC an. Der 23-jährige musste in der Folge sein Fahrzeug stehen lassen und die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Er sieht sich nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren gegenüber.

Pfullendorf

Nach Vorfahrtsunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich eine 65-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 13 Uhr an der Kreuzung der K 8272 und der L 280 zugezogen. Die 65-jährige Unfallverursacherin missachtete mit ihrem Opel an der Kreuzung von Hahnennest kommend in Fahrtrichtung Waldbeuren das Haltegebot und kreuzte mit etwa 30 km/h die L 280. Dabei übersah sie offenbar den aus Richtung Spöck kommenden und vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Peugeot. In Folge des heftigen Zusammenstoßes wurde die Opel-Lenkerin von der Fahrbahn in den angrenzenden Grünstreifen abgewiesen. Der Rettungsdienst brachte die 65-jährige in ein Krankenhaus, der 71-Jährige blieb bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell