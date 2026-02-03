Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und drei beschädigte Fahrzeuge hat ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag im Feierabendverkehr auf der B 30 im Seewald gefordert. Gegen 17.15 Uhr befuhr der 58-jährige Lenker eines Nissan die B 30 vom Seewaldkreisel kommend in Richtung Lochbrücke und bemerkte offenbar zu spät, dass sich vor ihm der Verkehr staute. Um ein Auffahren zu vermeiden, lenkte er daher auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem entgegenkommenden VW Polo eines 20-Jährigen zusammenstieß. Durch die Kollision wurde der Polo seinerseits abgelenkt und prallte in einen dem Nissan nachfolgenden VW Caddy. Zwei der Beteiligten wurden vom Rettungsdienst eher leichtverletzt vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Friedrichshafen

Betrunken auf Fahrrad unterwegs

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 39-jähriger Fahrradfahrer, der am frühen Montagnachmittag bei Manzell neben der B 31 alt aufgefallen ist. Durch einen Zeugen wurde eine Auseinandersetzung mitgeteilt, von der jedoch nach Eintreffen der alarmierten Polizei niemand der Anwesenden etwas wissen wollte. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich bei dem 39-Jährigen jedoch deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung. Ein daraufhin durchgeführter Vortest ergab einen Wert von über 2,2 Promille, weswegen der Radfahrer die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Markdorf

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Drei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtsachschaden von rund 7.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag in der Ensisheimer Straße. Kurz nach 16 Uhr kam der in Richtung Friedrichshafen fahrende 51-jährige Lenker eines Klein-Lkw eigenen Angaben zufolge aufgrund Sekundenschlafs nach links auf die Gegenfahrspur und prallte dort mit einem entgegenkommenden Peugeot und einem VW zusammen. Dabei wurde der Peugeot so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde nach jetzigem Stand niemand.

Überlingen

Mutmaßlich falsche Heizungsmonteure

Mutmaßlich in betrügerischer Absicht haben zwei angebliche Heizungsmonteure am Montagnachmittag auf dem Burgberg versucht, eine 80-Jährige um Geld zu prellen. Die Frau hatte aufgrund eines Problems an ihrer Heizung im Internet nach einem Notdienst gesucht und telefonisch auf ein Angebot reagiert. Am Nachmittag kamen dann auch zwei Männer in einem schwarzen Kleinwagen und dunklen Arbeitsanzügen, von denen einer zur Heizung ging, während der andere sich in den Wohnräumen aufhielt. Nach Abschluss der angeblichen Arbeiten forderten die Männer die Seniorin auf, für die geleisteten Tätigkeiten einen Geldbetrag direkt per Telecash zu begleichen. Eine Quittung gab es nicht, dafür später eine angebliche Rechnung per Mail über 2.000 Euro. Zudem stellte die Frau fest, dass diverse Schubladen in ihrer Wohnung offenbar durchsucht worden waren. Ob etwas fehlt oder Geld abgebucht wurde, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei warnt vor derartigen Angeboten im Internet, die nicht selten in dubiosen Haustürgeschäften mit oft betrügerischer Absicht enden. Informationen dazu und Tipps, wie man sich schützen kann, gibt es im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/.

