POL-PPRP: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 22. Dezember 2025 und 26. Dezember 2025 brachen unbekannte Täter in ein Kellerabteil in der Ludwig-Börne-Straße ein. Aus dem Kellerabteil entwendeten die unbekannten Täter ein hochwertiges E-Bike. Mögliche Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 (Telefon: 0621 963-24150, E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de) zu wenden. Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Einbrüchen in Kellerräume zu schützen: - Achten Sie darauf, dass das Mehrfamilienhaus nur durch Berechtigte betreten wird. Sensibilisieren Sie auch andere Hausbewohner die Türen geschlossen zu halten. Eine Flucht nach draußen muss jedoch, aus Brandschutzgründen, immer möglich sein.

   -	Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen immer sofort der Polizei.
   -	Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Kellerraum auf.
   -	Schließen Sie Zweiräder auch im Keller ab und an einen 
unbeweglichen Gegenstand an.
   -	Achten Sie darauf, dass der Inhalt Ihres Kellerraums von außen 
nicht gesehen werden kann.
   -	Installieren Sie ein gutes Schloss an Ihrem Kellerraum.
   -	Technische Geräte, wie Bewegungsmelder mit Licht und/oder Alarm 
können Täter abschrecken.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

S. Kreisel
Telefon: 0621 963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

