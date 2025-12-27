PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schüsse mit Schreckschusswaffe

Ludwigshafen - Hemshof (ots)

Am 27.12.2025 gegen 03:10 Uhr wurden der Polizei laute Knallgeräusche in der Gräfenaustraße im Stadtteil Ludwigshafen-Hemshof mitgeteilt. Durch die Polizei konnte ein 38-jähriger Mann ermittelt werden, der mit einer Schreckschusswaffe drei Schüsse aus seinem Fenster seiner Wohnung abgegeben hatte. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

S. Kreisel
Telefon: 0621 963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

