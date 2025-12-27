POL-PPRP: 56 - jähriger Mann mit Schlagstock
Ludwigshafen - Friesenheim (ots)
Am 27.12.2025 gegen 01:30 Uhr wurde der Polizei ein Mann mit einem Schlagstock in der Sternstraße im Stadtteil Ludwigshafen-Friesenheim mitgeteilt. Durch die Polizei konnte der 56 - jährige alkoholisierte Mann kontrolliert werden. Der mitgeführte Schlagstock wurde durch die Polizei sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.
