Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Gemeindehaus

Troisdorf (ots)

Zwischen Mittwoch (04. Februar), 21:00 Uhr und Donnerstag (05. Februar), 09:00 Uhr wurde in ein Gemeindehaus in Spich eingebrochen. Das entsprechende Gebäude befindet sich an der Straße "Im Wiesengrund" im Ortsteil Spich. Ein Mitglied der Gemeinde bemerkte am Donnerstagmorgen beim Betreten des Gemeindehauses sogleich den Einbruch. Hinzugerufene Polizisten stellten fest, dass der oder die bislang unbekannten Täter ein Fenster auf der Gebäuderückseite aufhebelt hatten und so in das Innere gelangt waren. Hier wurden fast sämtliche Räume auf allen Etagen durchwühlt. Dazu wurden auch weitere Zimmertüren gewaltsam geöffnet. In dem entstandenen Chaos konnten zunächst keine Angaben darüber gemacht werden, ob etwas entwendet wurde. Hinweise zu Tat oder Tätern nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. Die Spezialisten des Kriminalkommissariats für Einbruchschutz bieten zu diesem Thema kostenlose Beratungen. Für weitere Informationen oder Termine kontaktieren Sie 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #RiegelVor

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

