PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neuburg - Trunkenheit im Verkehr

Neuburg am Rhein (ots)

Sonntagnachmittag wurde eine 65-jährige Frau aus Karlsruhe kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Es folgte die Blutentnahme auf der Dienststelle. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Sie darf vorerst kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug mehr führen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Pressestelle

Telefon: 07271-9221-0
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 11:33

    POL-PDLD: Landau - Fluchtversuch scheitert

    Landau (ots) - Am 08.02.2026 sollte gegen 20:30 Uhr der Fahrer eines Kleinkraftrades im Horstring in Landau einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Hierbei überfuhr dieser auch eine rote Ampel. Im weiteren Verlauf konnte der 32-Jährige gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:08

    POL-PDLD: Unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren

    Bad Bergzabern (ots) - Am 08.02.2026, gegen 16 Uhr, wurde ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis SÜW in Bad Bergzabern in der Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Aus diesem Grund wurde der Fahrzeugführer zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren