POL-PDLD: Neuburg - Trunkenheit im Verkehr
Neuburg am Rhein (ots)
Sonntagnachmittag wurde eine 65-jährige Frau aus Karlsruhe kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Es folgte die Blutentnahme auf der Dienststelle. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Sie darf vorerst kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug mehr führen.
