Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Fluchtversuch scheitert

Landau (ots)

Am 08.02.2026 sollte gegen 20:30 Uhr der Fahrer eines Kleinkraftrades im Horstring in Landau einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Hierbei überfuhr dieser auch eine rote Ampel. Im weiteren Verlauf konnte der 32-Jährige gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem stand er unter dem Einfluss von THC. Daher wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

