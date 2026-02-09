PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren

Bad Bergzabern (ots)

Am 08.02.2026, gegen 16 Uhr, wurde ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis SÜW in Bad Bergzabern in der Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Aus diesem Grund wurde der Fahrzeugführer zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Markus Metzger
Telefon: 06343-9334-1405
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

