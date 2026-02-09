Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Bad Bergzabern (ots)

Am 07.02.2026 konnte in der Kapeller Straße in Bad Bergzabern ein 63-jähriger Fahrradfahrer festgestellt werden, der deutliche Unsicherheiten beim Fahren zeigte. Mehrfach drohte er vom Fahrrad zu stürzen. Nachdem er angehalten wurde, war er wenig kooperativ und versuchte sich zu Fuß von der Kontrolle zu entfernen, was unterbunden werden konnte. Bei der weiteren Kontrolle konnte Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkotest wurde nicht durchgeführt. Im Anschluss wurde der Fahrradfahrer samt Fahrrad zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

