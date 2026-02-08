POL-PDLD: Versammlung

Landau (ots) - In der Nacht auf Samstag (07.02.2026) zwischen 01:30 Uhr und 2 Uhr versuchten Unbekannte in ein Restaurant in der Theaterstraße einzubrechen. Der Pächter des Restaurants hörte in der Nacht Geräusche an der Eingangstür, konnte diese jedoch nicht zuordnen und stellte erst am Vormittag Hebelspuren an der Eingangstür fest. Ob die Täter gestört wurden oder an der Eingangstür scheiterten ist bislang ...

mehr