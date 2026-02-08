PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versammlung

Landau (ots)

Am Samstag, (07.02.2026), fand ab 11 Uhr eine Versammlung der "Omas gegen Rechts" in der Gerberstraße Ecke Kronstraße statt. An der Versammlung zum Thema "Mahnwache gegen Rechts(extreme)" nahmen in der Spitze rund 25 Personen teil. Die Versammlung war gegen 12 Uhr beendet. Sie verlief aus polizeilicher Sicht friedlich und störungsfrei. Zum Berichtszeitpunkt lagen der Polizei keine Strafanzeigen vor. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

