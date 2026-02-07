POL-PDLD: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt
Maikammer (ots)
Am 07.02.2026 gegen 16:16 Uhr stürzte ein 66-jähriger Mann aus Neustadt in der Alsterweiler Hauptstraße in Maikammer mit seinem Fahrrad. Der Mann trug keinen Fahrradhelm und zog sich bei dem Sturz Kopfverletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Alsterweiler Hauptstraße gesperrt werden, wodurch es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen kam.
