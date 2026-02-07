PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Kandel (ots)

Am gestrigen Vormittag führten Beamte der Polizeiinspektion Wörth am Rhein in der Steinweilerer Straße in Kandel eine Geschwindigkeitsmessung durch. Zwischen 11:00 und 12:00 Uhr konnten insgesamt zehn Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h festgestellt werden. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Zudem wurde ein 37-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert, bei dem betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen festgestellt werden konnten. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe wurde entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Telefon: 07271 9221-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

