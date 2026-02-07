Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Betrugsmasche am Geldautomaten

Edesheim

Am 06.02.2026, gegen 09:50 Uhr befand sich eine 82-jährige Seniorin am Geldautomaten auf einer Bank in der Staatsstraße. Dort wurde sie beim Geldabheben von einem dunkel gekleideten, ca. 30-35 Jahre alten Mann, ca. 1,70 cm bis 180 cm groß, schwarze Haare und schwarzer Bart angesprochen. Bei einer späteren Überprüfung des Kontos wurden zwei illegale Abbuchungen festgestellt. Der Mann hatte die Bankkundin am Geldautomaten angesprochen, entwendete ihr ihre Bankkarte und hatte mit einem Blick über die Schulter der Frau die Zugangsdaten erspäht. Hinweise zu dem Vorfall, insbesondere zur Identität des Mannes oder im Zusammenhang aufgefallenen Fahrzeugen, werden von der Polizeiinspektion Edenkoben 06323 955-0 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de entgegengenommen.

