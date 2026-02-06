POL-PDLD: Annweiler- Motorrad entwendet

Polizeidirektion Landau

Annweiler (ots)

Am 06.02.2026 wurde zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr auf dem Parkplatz des Schwimmbades ein Motorrad entwendet. Der Eigentümer hatte sein blau-weißes Motorrad der Marke Suzuki dort abgestellt. Als er gegen Mittag sein Fahrzeug abholen wollte, war dieses mitsamt Helm verschwunden.

Zeugen welche zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Parkplatzes gemacht haben, oder die Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Motorrades machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Annweiler unter 06346-96460 oder per E-Mail pwannweiler@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

