PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler- Motorrad entwendet

POL-PDLD: Annweiler- Motorrad entwendet
  • Bild-Infos
  • Download

Annweiler (ots)

Am 06.02.2026 wurde zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr auf dem Parkplatz des Schwimmbades ein Motorrad entwendet. Der Eigentümer hatte sein blau-weißes Motorrad der Marke Suzuki dort abgestellt. Als er gegen Mittag sein Fahrzeug abholen wollte, war dieses mitsamt Helm verschwunden.

Zeugen welche zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Parkplatzes gemacht haben, oder die Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Motorrades machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Annweiler unter 06346-96460 oder per E-Mail pwannweiler@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346-96460
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 13:00

    POL-PDLD: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 43-Jähriger

    Bad Bergzabern (ots) - Seit Anfang Dezember 2025 wird eine in Bad Bergzabern wohnende 43-Jährige vermisst. Sie verließ im Frühjahr des letzten Jahres ihren gewohnten Lebensbereich und seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit nun um Mithilfe bitten. Es kann nicht mehr ausgeschlossen werden, dass sich die ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 09:41

    POL-PDLD: Bad Bergzabern - Kinder ohne jegliche Sicherung zur Schule gebracht

    Bad Bergzabern (ots) - Heute Morgen führten Polizisten der Polizeiinspektion Bad Bergzabern im Zeitraum von 07:25-07:55h in der Lessingstraße Schulwegkontrollen durch. Hierbei konnten unter 29 kontrollierten Kraftfahrzeugen und fünf Fahrrädern zwei Pkw festgestellt werden, in welchen Kinder durch ihre Eltern ohne jegliche Sicherung transportiert wurden. Die in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren