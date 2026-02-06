POL-PDLD: Bad Bergzabern - Kinder ohne jegliche Sicherung zur Schule gebracht
Bad Bergzabern (ots)
Heute Morgen führten Polizisten der Polizeiinspektion Bad Bergzabern im Zeitraum von 07:25-07:55h in der Lessingstraße Schulwegkontrollen durch. Hierbei konnten unter 29 kontrollierten Kraftfahrzeugen und fünf Fahrrädern zwei Pkw festgestellt werden, in welchen Kinder durch ihre Eltern ohne jegliche Sicherung transportiert wurden. Die in diesen Fällen verantwortlichen Eltern erwartet ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro zuzüglich Gebühren sowie ein Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell