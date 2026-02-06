PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Kinder ohne jegliche Sicherung zur Schule gebracht

Bad Bergzabern (ots)

Heute Morgen führten Polizisten der Polizeiinspektion Bad Bergzabern im Zeitraum von 07:25-07:55h in der Lessingstraße Schulwegkontrollen durch. Hierbei konnten unter 29 kontrollierten Kraftfahrzeugen und fünf Fahrrädern zwei Pkw festgestellt werden, in welchen Kinder durch ihre Eltern ohne jegliche Sicherung transportiert wurden. Die in diesen Fällen verantwortlichen Eltern erwartet ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro zuzüglich Gebühren sowie ein Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
