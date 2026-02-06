PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Freimersheim - Falscher Polizeibeamter

Freimersheim (ots)

Gleich sechsmal versuchte ein vermeintlicher Kriminalbeamter namens Schneider gestern (05.02.2026) bei Anwohnern in Freimersheim an ihr Vermögen zu gelangen. Gegenüber den Angerufenen gab er an, dass es an den Vortagen in der Ortsgemeinde zu mehreren Einbrüchen kam. Daher wollte er wissen, ob sie Wertgegenstände in Form von Bargeld oder Goldbarren zu Hause aufbewahren. Die Anwohner erkannten sofort die Betrugsmasche, beendeten das Telefonat und verständigten die Polizei. Immer wieder melden sich Betrüger als Polizisten, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen ihrer Opfer zu gelangen. Die Polizei wird niemanden um Geldbeträge bitten. Am Telefon sollten keine Details zu finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden. Zudem sollte niemals Geld an Unbekannte ausgehändigt werden. Man sollte sich am Telefon keineswegs unter Druck setzen lassen. Besser: Einfach auflegen und die Polizei informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

