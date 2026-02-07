Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/Birkweiler- Vorfahrt nicht beachtet

B10/Birkweiler (ots)

Gestern Abend (06.02.2026) gegen 19:30 Uhr wollte eine 37-jährige Pkw-Fahrerin nach links auf die B10 auffahren. Hierbei beachtete sie nicht die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW und es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt.

