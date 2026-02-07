PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/Birkweiler- Vorfahrt nicht beachtet
B10/Birkweiler (ots)

Gestern Abend (06.02.2026) gegen 19:30 Uhr wollte eine 37-jährige Pkw-Fahrerin nach links auf die B10 auffahren. Hierbei beachtete sie nicht die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW und es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Edenkoben
Carsten Willig

Telefon: 06323-9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

