POL-PDLD: 10 Handyverstöße
Edenkoben (ots)
Zwischen 08:30 Uhr und 12:30 Uhr wurden 10 Autofahrer am 06.02.2026 am Verkehrskreisel der K6 sanktioniert, weil sie während der Fahrt mit ihrem Handy telefonierten oder an diesem herumhantierten. Ein Fahrzeugführer war zudem nicht gegurtet und wurde dafür gebührenpflichtig verwarnt. Weiterhin mussten 12 Verwarnungen ausgesprochen werden, weil die kontrollierten Fahrzeuge Mängel aufwiesen beziehungsweise erforderliche Dokumente von den Fahrzeugführern nicht mitgeführt wurden.
