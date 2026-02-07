POL-PDLD: 10 Handyverstöße

Bad Bergzabern (ots) - Seit Anfang Dezember 2025 wird eine in Bad Bergzabern wohnende 43-Jährige vermisst. Sie verließ im Frühjahr des letzten Jahres ihren gewohnten Lebensbereich und seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit nun um Mithilfe bitten. Es kann nicht mehr ausgeschlossen werden, dass sich die ...

