Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 10 Handyverstöße

POL-PDLD: 10 Handyverstöße
  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Zwischen 08:30 Uhr und 12:30 Uhr wurden 10 Autofahrer am 06.02.2026 am Verkehrskreisel der K6 sanktioniert, weil sie während der Fahrt mit ihrem Handy telefonierten oder an diesem herumhantierten. Ein Fahrzeugführer war zudem nicht gegurtet und wurde dafür gebührenpflichtig verwarnt. Weiterhin mussten 12 Verwarnungen ausgesprochen werden, weil die kontrollierten Fahrzeuge Mängel aufwiesen beziehungsweise erforderliche Dokumente von den Fahrzeugführern nicht mitgeführt wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Edenkoben
Carsten Willig

Telefon: 06323-9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

