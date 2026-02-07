PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Billigheim-Ingenheim (ots)

Am Vormittag des 06.02.2026, führte das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik Geschwindigkeitskontrollen in der Hauptstraße in Billigheim-Ingenheim durch. Hierbei wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Appenhofen im Zeitraum von 9:45 Uhr bis 11:45 Uhr gemessen. Bei den Kontrollen erfassten die Polizeikräfte 7 Geschwindigkeitsverstöße, sowie einen Handyverstoß. Im Rahmen der Kontrollen wurden zudem zwei Verkehrsteilnehmern jeweils ein Mängelbericht ausgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

