POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen
Billigheim-Ingenheim (ots)
Am Vormittag des 06.02.2026, führte das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik Geschwindigkeitskontrollen in der Hauptstraße in Billigheim-Ingenheim durch. Hierbei wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Appenhofen im Zeitraum von 9:45 Uhr bis 11:45 Uhr gemessen. Bei den Kontrollen erfassten die Polizeikräfte 7 Geschwindigkeitsverstöße, sowie einen Handyverstoß. Im Rahmen der Kontrollen wurden zudem zwei Verkehrsteilnehmern jeweils ein Mängelbericht ausgestellt.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell