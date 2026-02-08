PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Restaurant - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In der Nacht auf Samstag (07.02.2026) zwischen 01:30 Uhr und 2 Uhr versuchten Unbekannte in ein Restaurant in der Theaterstraße einzubrechen. Der Pächter des Restaurants hörte in der Nacht Geräusche an der Eingangstür, konnte diese jedoch nicht zuordnen und stellte erst am Vormittag Hebelspuren an der Eingangstür fest. Ob die Täter gestört wurden oder an der Eingangstür scheiterten ist bislang nicht bekannt.

Haben Sie in der Nacht auf Samstag etwas Verdächtiges in der Theaterstraße beobachtet?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Landau, unter Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

