POL-PDLD: Edesheim - Verkehrskontrollen
Edesheim (ots)
In der Staatsstraße in Edesheim wurden am Samstagmorgen (07.02.2026, 10:50 Uhr bis 12 Uhr) Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurde die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30km/h überwacht. 17 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs und mussten sanktioniert werden. Der Schnellste wurde mit 53 km/h gemessen. Ein weiterer Fahrzeugführer war nicht gegurtet und musste ebenfalls verwarnt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Edenkoben
Telefon: 06323 9550
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell