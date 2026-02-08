PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Verkehrskontrollen

POL-PDLD: Edesheim - Verkehrskontrollen
Edesheim (ots)

In der Staatsstraße in Edesheim wurden am Samstagmorgen (07.02.2026, 10:50 Uhr bis 12 Uhr) Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurde die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30km/h überwacht. 17 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs und mussten sanktioniert werden. Der Schnellste wurde mit 53 km/h gemessen. Ein weiterer Fahrzeugführer war nicht gegurtet und musste ebenfalls verwarnt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Edenkoben
Telefon: 06323 9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

