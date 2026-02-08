POL-PDLD: Edesheim - Verkehrskontrollen

Hagenbach (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Wörth am Rhein kontrollierten Freitagnacht einen 24-Jährigen, der mit seinem E-Scooter in Hagenbach unterwegs war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren wurde ...

