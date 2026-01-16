PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Handtaschendiebstahl aus Pkw - Tipps der Polizei

Wesel (ots)

Am 15.01.2026 parkte eine 45- jährige Weselerin gegen 18:30 Uhr ihren Pkw auf dem Parkplatz des Strandbads am Auesee. Als sie gegen 18:50 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, teilte ihr ein Zeuge mit, dass er kurz zuvor eine unbekannte Person beobachtet habe, die sich an der Beifahrertür des Pkw zu schaffen gemacht habe. Der Zeuge habe kurz darauf einen Knall wahrgenommen und anschließend die zerstörte Scheibe der Beifahrertür festgestellt.

Die Person flüchtete danach mit einem Fahrrad in Richtung Auedamm. Beschrieben werden kann sie als ca. 165 cm groß und dunkel gekleidet.

Aus dem Fahrzeug wurde die Handtasche der 45- Jährigen entwendet.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben, sich mit der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281/ 107-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260115-1916

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, keinerlei Wertgegenstände offen im Fahrzeug liegen zu lassen- auch nicht bei kurzer Abwesenheit. Das Auto ist kein Tresor!

Schließen Sie immer alle Fenster, Türen, Kofferraum und Schiebe- oder Cabriodach.

Informieren Sie umgehend die Polizei, wenn sie Opfer wurden. Dies gilt auch wenn sie verdächtige Personen beobachten, die Fahrzeuge ableuchten oder sich in sonstiger Weise verdächtig in der Nähe von abgestellten Fahrzeugen verhalten.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

