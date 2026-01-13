Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand, Autoaufbruch, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Auenwald/Däfern: Brand

Am Dienstagmorgen, gegen 06:00 Uhr wurden Flammen und Rauch aus einem Haus in der Straße Waldblick gemeldet. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren schnell vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen kam es in einer Wohnung aus noch unklarer Ursache zu einer Brandentwicklung. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers auf andere Gebäude verhindern. Alle Bewohner konnten sich ins Freie retten. Personen kamen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Auenwald war mit 7 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Schwaikheim: Auto aufgebrochen

Unbekannte Täter versuchten am Dienstag, gegen 01:30 Uhr in der Bachstraße gewaltsam in einem dort geparkten BMW einzudringen. Durch die Hebelversuche an einer Tür ging die Fensterscheibe zu Bruch. Die Autotür hielt den Eindringversuchen jedoch Stand. Ob die Täter in den Fahrzeuginnenraum gelangten ist unklar. Offenbar wurde nichts gestohlen. Im Fahrzeug befindliches Münzgeld wurde zurückgelassen. Am BMW entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Rudersberg/Schlechtbach: Bushaltestelle beschädigt

Bereits am Sonntag, zwischen 16 Uhr und 24 Uhr wurde die Glasscheibe an der Bushalterstelle in der Bahnhofstraße durch unbekannte Vandalen beschädigt. Die Unbekannten verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Rudersberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07183 929316.

