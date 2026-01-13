PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand, Autoaufbruch, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Auenwald/Däfern: Brand

Am Dienstagmorgen, gegen 06:00 Uhr wurden Flammen und Rauch aus einem Haus in der Straße Waldblick gemeldet. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren schnell vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen kam es in einer Wohnung aus noch unklarer Ursache zu einer Brandentwicklung. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers auf andere Gebäude verhindern. Alle Bewohner konnten sich ins Freie retten. Personen kamen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Auenwald war mit 7 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Schwaikheim: Auto aufgebrochen

Unbekannte Täter versuchten am Dienstag, gegen 01:30 Uhr in der Bachstraße gewaltsam in einem dort geparkten BMW einzudringen. Durch die Hebelversuche an einer Tür ging die Fensterscheibe zu Bruch. Die Autotür hielt den Eindringversuchen jedoch Stand. Ob die Täter in den Fahrzeuginnenraum gelangten ist unklar. Offenbar wurde nichts gestohlen. Im Fahrzeug befindliches Münzgeld wurde zurückgelassen. Am BMW entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Rudersberg/Schlechtbach: Bushaltestelle beschädigt

Bereits am Sonntag, zwischen 16 Uhr und 24 Uhr wurde die Glasscheibe an der Bushalterstelle in der Bahnhofstraße durch unbekannte Vandalen beschädigt. Die Unbekannten verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Rudersberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07183 929316.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 14:12

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfall auf B19, Einbrüche

    Aalen (ots) - Aalen: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß Ein 63 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 12:15 Uhr die B19 aus Aalen kommend in Richtung Unterkochen. Hierbei kam er etwa auf Höhe von Neukochen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur, wo er mit dem entgegenkommenden Ford einer 40-jährigen Autofahrerin kollidierte. Beide Fahrer wurden nach derzeitigem Kenntnisstand schwer ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 08:04

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Unfallflucht und Sachbeschädigung

    Aalen (ots) - Crailsheim: Sachbeschädigung an Fahrzeug   Am Montag gegen 11:40 Uhr wurde in der Schießbergstraße bei einem Fahrzeug eines Bauunternehmens festgestellt, dass versucht worden war, sich Zutritt zum Fahrgastraum zu verschaffen. Dies misslang, weshalb jedoch erheblicher Sachschaden entstand. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 07:04

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Widerstand nach Diebstahl

    Aalen (ots) - Lorch: Unfall beim Überholen Ein 36-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Montag gegen 9 Uhr die K3313. Im Bereich Galgenwiesen überholte er einen anderen Verkehrsteilnehmer und geriet hierbei auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Bereich der Böschung. Er und seine beiden 15 und 18 Jahre alten Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren