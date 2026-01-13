Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Unfallflucht und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Crailsheim: Sachbeschädigung an Fahrzeug Am Montag gegen 11:40 Uhr wurde in der Schießbergstraße bei einem Fahrzeug eines Bauunternehmens festgestellt, dass versucht worden war, sich Zutritt zum Fahrgastraum zu verschaffen. Dies misslang, weshalb jedoch erheblicher Sachschaden entstand. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4000 zu melden.

Crailsheim: Unfallflucht - Zaun beschädigt In der Ludwig-Erhard-Straße wurde am Montag zwischen 1:30 Uhr und 11:15 Uhr ein Zaun durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an zwei Stellen beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher und hinterließ einen Schaden von rund 3000 Euro. Personen, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit Hinweisen an das Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu wenden.

Braunsbach: Spurwechselunfall Am Montagabend, gegen 20:30 Uhr, wechselte ein 59-jähriger Ford-Fahrer auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg ohne zu blinken vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er einen 20-jährigen VW-Fahrer, was zu einer Kollision beider Fahrzeuge führte. Der Ford wurde durch den Aufprall gegen die rechte Schutzplanke abgewiesen, die ebenfalls beschädigt wurde. Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich an beiden Fahrzeugen und der Schutzplanke. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

