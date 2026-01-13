PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Telefonbetrüger erneut aktiv - Sachbeschädigung an Pkw

Aalen (ots)

Weinstadt: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Am Montag zwischen 11:25 Uhr und 12 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Benzstraße einen geparkten Opel und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Opel beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Backnang: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 52 Jahre alter Radfahrer befuhr am Montag gegen 11:20 Uhr die Blumenstraße (Einbahnstraße) entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und kollidierte an der Einmündung zur Lerchenstraße mit dem Citroen einer 53-jährigen Autofahrerin. Der Radfahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Rems-Murr-Kreis: Telefonbetrüger erneut aktiv

Am Montag gingen bei Bürgern wieder zahlreiche Anrufe von Telefonbetrügern ein, die mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" versuchten, an die Ersparnisse der Geschädigten zu kommen. Im Rems-Murr-Kreis wurden insgesamt zehn Fälle polizeibekannt, in diesen Fällen bemerkten zum Glück alle Geschädigten den Betrugsversuch und beendeten das Gespräch. Da mit weiteren Anrufen der Betrüger zu rechnen ist, klären Sie bitte insbesondere Ihre lebensälteren Bekannten und Verwandten über die Betrugsmaschen auf und sensibilisieren Sie sie entsprechend. Weitere Hinweise hierzu finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Winnenden-Schelmenholz: Scheibenwischer beschädigt

Am Montag in der Zeit zwischen 10 Uhr und 11:20 Uhr wurden die vorderen Scheibenwischer eines BMW, der in der Straße Schiefersee geparkt war, beschädigt. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

