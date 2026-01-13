Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Widerstand nach Diebstahl

Lorch: Unfall beim Überholen

Ein 36-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Montag gegen 9 Uhr die K3313. Im Bereich Galgenwiesen überholte er einen anderen Verkehrsteilnehmer und geriet hierbei auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Bereich der Böschung. Er und seine beiden 15 und 18 Jahre alten Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 15000 Euro beziffert.

Aalen: Widerstand nach Diebstahl mit Waffe

Ein 15-Jähriger wurde am Montagabend gegen 22 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Julius-Bausch-Straße beim Diebstahl erwischt. Hierbei führte er eine Spielzeugpistole mit, die ihm von den Polizisten abgenommen wurde. Der alkoholisierte Junge verweigerte die Angabe seiner Personalien und verhielt sich renitent, weshalb die polizeilichen Maßnahmen mit Zwang durchgesetzt wurden. Hierbei leistete er Widerstand. Letztlich wurde er seinem Vater übergeben. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

Aalen: Unfallflucht am Kreisverkehr

Am Montag ereignete sich gegen 15.40 Uhr am Kreisverkehr Stiewingstraße/Friedrichstraße beim Berufsschulzentrum eine Unfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen Audis fuhr auf den BMW einer 21-Jährigen auf, die am Kreisverkehr anhielt. Anschließend fuhr er einfach weiter und flüchtete in Richtung Willy-Brandt-Straße. Der Fahrer wird als etwa 19 Jahre alt beschrieben. Zeugen, die weitere Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

