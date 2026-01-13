PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Widerstand nach Diebstahl

Aalen (ots)

Lorch: Unfall beim Überholen

Ein 36-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Montag gegen 9 Uhr die K3313. Im Bereich Galgenwiesen überholte er einen anderen Verkehrsteilnehmer und geriet hierbei auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Bereich der Böschung. Er und seine beiden 15 und 18 Jahre alten Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 15000 Euro beziffert.

Aalen: Widerstand nach Diebstahl mit Waffe

Ein 15-Jähriger wurde am Montagabend gegen 22 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Julius-Bausch-Straße beim Diebstahl erwischt. Hierbei führte er eine Spielzeugpistole mit, die ihm von den Polizisten abgenommen wurde. Der alkoholisierte Junge verweigerte die Angabe seiner Personalien und verhielt sich renitent, weshalb die polizeilichen Maßnahmen mit Zwang durchgesetzt wurden. Hierbei leistete er Widerstand. Letztlich wurde er seinem Vater übergeben. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

Aalen: Unfallflucht am Kreisverkehr

Am Montag ereignete sich gegen 15.40 Uhr am Kreisverkehr Stiewingstraße/Friedrichstraße beim Berufsschulzentrum eine Unfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen Audis fuhr auf den BMW einer 21-Jährigen auf, die am Kreisverkehr anhielt. Anschließend fuhr er einfach weiter und flüchtete in Richtung Willy-Brandt-Straße. Der Fahrer wird als etwa 19 Jahre alt beschrieben. Zeugen, die weitere Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 15:27

    POL-AA: Ostalbkreis: Zigarettenautomat aufgebrochen

    Aalen (ots) - Iggingen: Zigarettenautomat aufgebrochen In der Pfalzgasse wurde zwischen Sonntag und Montagmorgen, 5 Uhr, ein Zigarettenautomat aufgebrochen und die darin befindlichen Zigaretten entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Zigaretten nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen Pressestelle ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 14:58

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche und Einbruchsverusche, Unfall

    Aalen (ots) - Waiblingen: Einbrüche Bisher unbekannte Diebe verschafften sich zu einem unbekannten Zeitpunkt Zugang zu einer Gaststätte in der Straße Alter Postplatz und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Bemerkt wurde der Einbruch am Montagmorgen kurz nach 4 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein niederer vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren