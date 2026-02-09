Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ilbesheim/Wollmesheim - PKW-Aufbrüche - Zeugen gesucht

Ilbesheim/Wollmesheim (ots)

In der Nacht (07.02.2026 - 08.02.2026) wurden bei insgesamt vier Fahrzeugen in Ilbesheim und Wollmesheim die Seitenscheiben eingeschlagen. Anschließend wurde durch unbekannte Täter jeweils der Innenraum beziehungsweise das Handschuhfach durchwühlt. Entwendet wurde nichts. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 1000 Euro. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell