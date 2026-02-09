PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ilbesheim/Wollmesheim - PKW-Aufbrüche - Zeugen gesucht

Ilbesheim/Wollmesheim (ots)

In der Nacht (07.02.2026 - 08.02.2026) wurden bei insgesamt vier Fahrzeugen in Ilbesheim und Wollmesheim die Seitenscheiben eingeschlagen. Anschließend wurde durch unbekannte Täter jeweils der Innenraum beziehungsweise das Handschuhfach durchwühlt. Entwendet wurde nichts. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 1000 Euro. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
  • 08.02.2026 – 08:01

    POL-PDLD: Versammlung

    Landau (ots) - Am Samstag, (07.02.2026), fand ab 11 Uhr eine Versammlung der "Omas gegen Rechts" in der Gerberstraße Ecke Kronstraße statt. An der Versammlung zum Thema "Mahnwache gegen Rechts(extreme)" nahmen in der Spitze rund 25 Personen teil. Die Versammlung war gegen 12 Uhr beendet. Sie verlief aus polizeilicher Sicht friedlich und störungsfrei. Zum Berichtszeitpunkt lagen der Polizei keine Strafanzeigen vor. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen. Rückfragen ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 07:59

    POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Restaurant - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - In der Nacht auf Samstag (07.02.2026) zwischen 01:30 Uhr und 2 Uhr versuchten Unbekannte in ein Restaurant in der Theaterstraße einzubrechen. Der Pächter des Restaurants hörte in der Nacht Geräusche an der Eingangstür, konnte diese jedoch nicht zuordnen und stellte erst am Vormittag Hebelspuren an der Eingangstür fest. Ob die Täter gestört wurden oder an der Eingangstür scheiterten ist bislang ...

    mehr
