Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Rostock (ots)

Am vergangenen Freitag, den 06.02.2026, kam es in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Haubentaucherweg im Bereich Gartenstadt/Stadtweide in Rostock.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Bewohner des Hauses zum Einkaufen unterwegs, als der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam in das Wohnhaus eindrangen. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten diverse Wertgegenstände. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und sicherte vor Ort Spuren die nun ausgewertet werden müssen.

Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer hat am Freitag, den 06.02.2026, im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr im Bereich Haubentaucherweg / Seelöwenring verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer hat ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen oder wem sind bereits im Vorfeld verdächtige Umstände aufgefallen?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616 entgegen. Ebenfalls können Zeugen ihre Beobachtungen an jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

