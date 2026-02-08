PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter Verkehrsteilnehmer verursacht Unfall in Elmenhorst

Bad Doberan (ots)

Am Sonntagvormittag, den 08.02.26 gegen 10:15 Uhr, konnte eine Zeugin beobachten wie ein PKW in der Hauptstraße in Elmenhorst nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Anschließend habe der Unfallverursacher versucht mit seinem stark beschädigten Fahrzeug aus dem Graben zu fahren um vom Unfallort zu flüchten. Eingesetzte Beamte des Polizeihauptrevier Bad Doberans konnten den Fahrzeugführer am Unfallort stellen und weitere Fluchtversuche unterbinden. Der 35-jährige polnische Fahrzeugführer verletzte sich durch den Unfall leicht. Bei Ihm wurde im Rahmen der Unfallaufnahme eine Alkoholisierung von 1,84 Promille festgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro, der Baum wurde am Unfallort gefällt.

Da sich der Verkehrsteilnehmer gegen die anschließenden Maßnahmen aktiv zur Wehr setzte, ohne die Beamten zu verletzen, wurde gegen ihn neben der Straßenverkehrsgefährdung ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eröffnet.

Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

