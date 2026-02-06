Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schweres Unglück in Zühr - 67-Jähriger unter Anhänger eingeklemmt

Zühr/Wittenburg (ots)

Am heutigen Vormittag um 9:50 Uhr ist es in Zühr bei Wittenburg zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Nach aktuellem Erkenntnisstand soll ein 67-jähriger Mann private Wartungsarbeiten unter einem Anhänger auf seinem Hof durchgeführt haben. Dabei löste sich offenbar die Hydraulik des Anhängers, woraufhin dieser kippte und den Mann unter sich begrub.

Rettungskräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren vor Ort. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der 67-Jährige noch am Einsatzort seinen schweren Verletzungen. Die Polizei untersucht nun die genauen Umstände des tragischen Unfalls.

