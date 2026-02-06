PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Drei Fahrzeuge nach Unfall bei Boizenburg nicht mehr fahrbereit

Boizenburg (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der B 195 bei Boizenburg ein Verkehrsunfall in dessen Folge alle drei beteiligten Fahrzeuge im Anschluss nicht mehr fahrbereit waren. Nach derzeitigem Stand wollte die 56-jährige Fahrerin eines VW Golf gegen 16:30 Uhr zwischen den Ortslagen Greese und Schwartow auf eine Nebenstraße abbiegen und musste hierfür verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 65-jährige Fahrer eines Volvo SUV stoppte sein Fahrzeug ebenfalls. Ein weiterer nachfolgender 25-jähriger VW Golf Fahrer bemerkte die angehaltenen Fahrzeuge zu spät und fuhr zunächst auf den Volvo auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Volvo zudem auf den davorstehenden VW geschoben. Alle drei Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Sowohl der 25-jährige VW-Fahrer als auch die 56-jährige VW-Fahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Beide wurden zum Zwecke weiterer medizinischer Untersuchungen von Rettungswagen ins Krankenhaus nach Hagenow gefahren. Zur Durchführung der Maßnahmen an der Unfallstelle musste die B195 bis 19:20 Uhr voll gesperrt werden. Polizeilich wird der Gesamtschadens des Unfalls auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 14:22

    POL-HRO: Polizeieinsatz in Boizenburg - 19-jähriger wegen räuberischer Erpressung in U-Haft

    Boizenburg (ots) - Gegen 12:40 Uhr ist es am gestrigen Tag im Stadtgebiet von Boizenburg zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Insgesamt waren sechs Streifenwagen im Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 19-jähriger deutscher Mann zunächst einen Autofahrer mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht haben. Im weiteren Verlauf soll es zu einem ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 13:15

    POL-HRO: Schweres Unglück in Zühr - 67-Jähriger unter Anhänger eingeklemmt

    Zühr/Wittenburg (ots) - Am heutigen Vormittag um 9:50 Uhr ist es in Zühr bei Wittenburg zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Nach aktuellem Erkenntnisstand soll ein 67-jähriger Mann private Wartungsarbeiten unter einem Anhänger auf seinem Hof durchgeführt haben. Dabei löste sich offenbar die Hydraulik des Anhängers, woraufhin dieser kippte und den Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren