Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz in Boizenburg - 19-jähriger wegen räuberischer Erpressung in U-Haft

Boizenburg (ots)

Gegen 12:40 Uhr ist es am gestrigen Tag im Stadtgebiet von Boizenburg zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Insgesamt waren sechs Streifenwagen im Einsatz.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 19-jähriger deutscher Mann zunächst einen Autofahrer mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht haben. Im weiteren Verlauf soll es zu einem Überfall auf einen Friseursalon gekommen sein. Nach den bisherigen Ermittlungen habe der Tatverdächtige dort unter Vorhalt eines waffenähnlichen Gegenstandes die Herausgabe von Bargeld gefordert. Personen wurden nicht verletzt.

Der Tatverdächtige konnte durch Einsatzkräfte gestellt und vorläufig festgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,77 Promille. Das mutmaßliche Tatmittel konnte bislang nicht aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und führte umfangreiche kriminalpolizeiliche Maßnahmen durch, weitere polizeiliche Maßnahmen dauern derzeit noch an.

Gegen den jungen Mann wird unter anderem wegen räuberischer Erpressung ermittelt. Das Amtsgericht Ludwigslust hat den von der Staatsanwalt Schwerin beantragten Haftbefehl heute Mittag geprüft und vollstreckt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell