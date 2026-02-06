PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf nach Fahrerflucht

Schwerin (ots)

In der Bornhövedstraße ist es am gestrigen Tag gegen 17:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein vorbeifahrender, bislang unbekannter Transporter mit der geöffneten hinteren Tür eines am Fahrbahnrand parkenden VW.

Der Fahrzeughalter hatte die Tür geöffnet, um seiner neunjährigen Tochter beim Aussteigen aus dem Pkw zu helfen. Der Transporter setzte seine Fahrt anschließend fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort in Richtung Werderstraße.

Nach Angaben des Geschädigten soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Lieferwagen mit Ladefläche gehandelt haben, die mit einer Plane überspannt war. Weitere Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrer liegen derzeit nicht vor.

Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224, per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Sophie Pawelke
Telefon: 038208 888-2041
Fax: 038208 888 2006
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

