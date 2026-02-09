Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Flucht vor Kontrolle endet an Hauswand- Fahrer alkoholisiert

Crivitz (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es in Crivitz zu einem Verkehrsunfall, nachdem sich ein alkoholisierter Pkw-Fahrer einer polizeilichen Kontrolle entziehen wollte.

Eine Streifenbesatzung der Sternberger Polizei wollte den Fahrer eines Pkw gegen 00:45 Uhr im Stadtgebiet einer Kontrolle unterziehen. Daraufhin beschleunigte der Mann sein Fahrzeug und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaft. Beim Abbiegen in die Trammer Straße verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr geradeaus in eine Hauswand und beschädigte dabei eine Ampelanlage sowie die Schaufensterscheibe eines Geschäfts. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab. Während der anschließenden polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann Widerstand, wodurch zwei eingesetzte Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Beide konnten ihren Dienst trotz der Verletzungen fortsetzen. Eine Atemalkoholmessung bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,22 Promille. Durch einen Arzt wurde anschließend eine Blutprobe entnommen, der Fahrer wurde dabei auch auf mögliche Verletzungen untersucht. Das erheblich beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 20.000 Euro.

Gegen den 33-jährigen deutschen Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell