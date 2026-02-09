PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Flucht vor Kontrolle endet an Hauswand- Fahrer alkoholisiert

Crivitz (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es in Crivitz zu einem Verkehrsunfall, nachdem sich ein alkoholisierter Pkw-Fahrer einer polizeilichen Kontrolle entziehen wollte.

Eine Streifenbesatzung der Sternberger Polizei wollte den Fahrer eines Pkw gegen 00:45 Uhr im Stadtgebiet einer Kontrolle unterziehen. Daraufhin beschleunigte der Mann sein Fahrzeug und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaft. Beim Abbiegen in die Trammer Straße verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr geradeaus in eine Hauswand und beschädigte dabei eine Ampelanlage sowie die Schaufensterscheibe eines Geschäfts. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung ab. Während der anschließenden polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann Widerstand, wodurch zwei eingesetzte Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Beide konnten ihren Dienst trotz der Verletzungen fortsetzen. Eine Atemalkoholmessung bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,22 Promille. Durch einen Arzt wurde anschließend eine Blutprobe entnommen, der Fahrer wurde dabei auch auf mögliche Verletzungen untersucht. Das erheblich beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 20.000 Euro.

Gegen den 33-jährigen deutschen Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 12:55

    POL-HRO: Polizei stellt zwei Tatverdächtige nach Sachbeschädigung an Haltestelle

    Rostock (ots) - Am Sonnabend, dem 07.02.2026, meldete ein Zeuge gegen 21:20 Uhr der Polizei dass er nach einem lauten Knall am Haltepunkt Dierkower Kreuz eine zerstörte Scheibe an einer der Haltestellen festgestellt hatte. Zusätzlich gab er an, dass er zwei Männer beobachtet hatte, die sich nun vom Tatort entfernten. Der Hinweisgeber konnte die beiden ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 16:36

    POL-HRO: Alkoholisierter Verkehrsteilnehmer verursacht Unfall in Elmenhorst

    Bad Doberan (ots) - Am Sonntagvormittag, den 08.02.26 gegen 10:15 Uhr, konnte eine Zeugin beobachten wie ein PKW in der Hauptstraße in Elmenhorst nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Anschließend habe der Unfallverursacher versucht mit seinem stark beschädigten Fahrzeug aus dem Graben zu fahren um vom Unfallort zu flüchten. Eingesetzte ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 20:40

    POL-HRO: Drei Fahrzeuge nach Unfall bei Boizenburg nicht mehr fahrbereit

    Boizenburg (ots) - Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der B 195 bei Boizenburg ein Verkehrsunfall in dessen Folge alle drei beteiligten Fahrzeuge im Anschluss nicht mehr fahrbereit waren. Nach derzeitigem Stand wollte die 56-jährige Fahrerin eines VW Golf gegen 16:30 Uhr zwischen den Ortslagen Greese und Schwartow auf eine Nebenstraße abbiegen und musste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren