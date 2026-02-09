PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt zwei Tatverdächtige nach Sachbeschädigung an Haltestelle

Rostock (ots)

Am Sonnabend, dem 07.02.2026, meldete ein Zeuge gegen 21:20 Uhr der Polizei dass er nach einem lauten Knall am Haltepunkt Dierkower Kreuz eine zerstörte Scheibe an einer der Haltestellen festgestellt hatte. Zusätzlich gab er an, dass er zwei Männer beobachtet hatte, die sich nun vom Tatort entfernten.

Der Hinweisgeber konnte die beiden Tatverdächtigen beschreiben und angeben, dass sie in Richtung Dierkower Höhe davongelaufen sein sollen. Alarmierte Polizeibeamte der Polizeiinspektion Rostock begaben sich umgehend in den Nahbereich und stellten kurze Zeit später zwei Personen fest, auf die die Personenbeschreibung zutraf.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei deutsche Staatsangehörige im Alter von 18 und 22 Jahren. Beide Personen waren alkoholisiert und wiesen einen Atemalkoholwert von über 1 Promille auf. Den eingesetzten Beamten gegenüber verhielten sie sich aggressiv und unkooperativ. Insbesondere der 18-Jährige zeigte sich zunehmend ungehalten, versuchte sich polizeilichen Maßnahmen zu entziehen und griff im weiteren Verlauf einen der eingesetzten Beamten an, sodass er zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert werden musste.

Die beiden Tatverdächtigen wurden zur weiteren Sachverhaltsklärung polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen übernommen. Gegen die Männer wird nun unter anderem wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

