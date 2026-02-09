POL-PDLD: L516/LD-Edesheim - Rollerfahrer flüchtet vor Polizei (Nachtrag zur Presseinfo vom 21.12.2025, https://s.rlp.de/XJAmi)
L516/LD-Edesheim (ots)
Infolge umfangreicher Ermittlungen konnte der bislang unbekannte Rollerfahrer vom 21.12.2025 identifiziert werden. Es handelt sich um einen 17-jährigen jungen Mann aus Edesheim, bei dem die Polizei am heutigen Morgen mit einem Durchsuchungsbeschluss vorstellig wurde. Dabei wurde der gesuchte weiße Roller aufgefunden und sichergestellt. Mit diesem war der 17-Jährige vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hatte dabei die - nach wie vor unbekannte - Fahrerin eines silberfarbenen VW Golf gefährdet. Zudem wurden der zur Tatzeit getragene Helm, das ungültige Versicherungskennzeichen sowie sein Mobiltelefon sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Letzteres begründet sich dadurch, dass er sich als Fahrer des Kleinkraftrades mit nicht angepasster Geschwindigkeit sowie grob verkehrswidrig fortbewegte und dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdete.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell