Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit E-Scooter im Rausch ohne Versicherung

Altenburger Land (ots)

Lucka: Am 07.02.2026 stellten Beamte der Altenburger Polizei gegen 22:50 Uhr im Bischofsweg einen Mann fest, der mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Einer Kontrolle versucht der Mann zunächst zu entgehen, stürzt allerdings nach einigen Metern. In der Folge stellen die Beamten fest, dass zwar keine Versicherung für das Fahrzeug besteht, dafür der 32-jährige Fahrer und Alkohol- und Drogeneinfluss steht. Die Analyse der daraufhin angeordneten Blutprobenentnahme wird die genauen Werte ermitteln. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

