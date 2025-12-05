Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bahnbetriebsunfall am Bahnübergang

Frankfurt am Main (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 08:00 Uhr kam es an einem Bahnübergang in Bad Salzhausen, auf der Bahnstrecke 3741 zu einem Bahnbetriebsunfall. Auslöser dessen war ein Zusammenprall zwischen einem LKW und einem Zug. Hierbei wurde das Führerhaus des LKW, sowie der Führerstand der hessischen Landesbahn (HLB) erheblich beschädigt.

Zum Zeitpunkt des Bahnbetriebunfalls befanden sich insgesamt 30 Personen in der HLB. Diese wurden evakuiert und blieben unverletzt. Der LKW-Fahrer hingegen erlitt durch den Zusammenprall Verletzungen und wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Hintergründe zur Unfallursache, sowie die exakte Schadenshöhe sind zum aktuellen Zeitpunkt Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Dieser, sowie ähnlich gelagerte Sachverhalte verdeutlichen einmal mehr die Gefahren im Bereich eines Bahnübergangs. Vor diesem Hintergrund appellieren wir als Bundespolizei daher einmal mehr an ein durchgehendes aufmerksames und vorausschauendes Verhalten auf dem Gebiet der Bahnanlagen. Nur so kann die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer und Bahnbenutzer gewährleistet werden.

