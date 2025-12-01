Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Festnahme eines mutmaßlichen Betreibers illegaler Tagesterminwohnungen in Frankfurt-Niederrad

Frankfurt am Main (ots)

Frankfurt am Main - Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat am 26. November 2025 einen 51-jährigen chinesischen Staatsangehörigen festgenommen, der im Verdacht steht, über mehrere Jahre hinweg ein illegales Netzwerk zur Vermittlung ausländischer Frauen in die Prostitution einschließlich der Organisation entsprechender Wohnungen hierfür betrieben zu haben.

Nach umfangreichen Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main besteht der dringende Tatverdacht, dass der Mann seit 2020 gemeinsam mit seiner Schwester chinesischen sowie ukrainischen Staatsangehörigen zum unerlaubten Aufenthalt in Deutschland, sowie im Zuge dessen, der unerlaubten Erwerbstätigkeit verhalf. Dazu ermöglichte er ihnen in verschiedenen Wohnungen die Prostitution. Die Einnahmen wurden nach aktuellem Ermittlungsstand hälftig zwischen den Frauen und dem Beschuldigten geteilt.

Nach den bislang ermittelten Erkenntnissen war der Beschuldigte in die Erledigung zahlreicher Aufgaben im Zusammenhang mit der Anmietung der Wohnungen, der Rekrutierung von Frauen über Mittelsmänner oder das Gewinnen von Kunden eingebunden. Unter anderem hierfür nutzte er mehrere Mobiltelefone. Insgesamt konnten dem 51-Jährigen durch Ermittlungen und Zeugenaussagen bislang 17 Einzeltaten nachgewiesen werden.

Durch das Amtsgericht Frankfurt am Main wurde auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Eingreifreserve - ein Haftbefehl erlassen.

Auf Anordnung eines Ermittlungsrichters des Amtsgerichts Frankfurt am Main durchsuchten Kräfte der Bundespolizei eine Wohnung. Dort wurden weitere Personen angetroffen, von denen zwei keine gültigen aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen konnten.

Bei der Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte 13 Mobiltelefone, über 8.000 Euro Bargeld sowie diverse Unterlagen sicher.

Die Ermittlungen dauern an.

