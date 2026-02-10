Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pedelecs aus Garagen entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Sankt Augustin (ots)

Am Montag (09. Februar) wurden der Polizei mehrere Diebstähle hochwertiger Pedelecs aus Garagen an der Graf-Zeppelin-Straße sowie der Falderbaumstraße in Sankt Augustin gemeldet.

Die Eigentümerin eines weißen Pedelecs des Herstellers Carver mit türkis- und anthrazitfarbenen Applikationen gab an, ihr rund 3.000 Euro teures Zweirad am Sonntag (08. Februar) gegen 00:30 Uhr mittels Kettenschloss gesichert in ihrer Garage abgestellt zu haben. Als sie am Montagmorgen (09. Februar) gegen 07:45 Uhr die Garage betrat, stellte sie fest, dass das Schloss aufgebrochen und das Pedelec entwendet worden war.

Am selben Tag meldete sich ein weiterer Geschädigter bei der Polizei. Er gab an, dass sein anthrazitfarbenes Pedelec des Herstellers Cube im Wert von etwa 3.200 Euro zwischen 10:30 Uhr und 14:40 Uhr aus seiner Garage an der Falderbaumstraße gestohlen wurde. Die eingesetzten Beamten stellten am Garagentor entsprechende Aufbruchspuren fest.

Ein weiterer Anwohner der Falderbaumstraße teilte mit, dass sein Gartentor aufgebrochen worden sei. Aus dem Gartenhäuschen wurde nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. Wer im Bereich der Graf-Zeppelin-Straße oder der Falderbaumstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3321 bei der Polizei zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell