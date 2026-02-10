PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pedelecs aus Garagen entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Sankt Augustin (ots)

Am Montag (09. Februar) wurden der Polizei mehrere Diebstähle hochwertiger Pedelecs aus Garagen an der Graf-Zeppelin-Straße sowie der Falderbaumstraße in Sankt Augustin gemeldet.

Die Eigentümerin eines weißen Pedelecs des Herstellers Carver mit türkis- und anthrazitfarbenen Applikationen gab an, ihr rund 3.000 Euro teures Zweirad am Sonntag (08. Februar) gegen 00:30 Uhr mittels Kettenschloss gesichert in ihrer Garage abgestellt zu haben. Als sie am Montagmorgen (09. Februar) gegen 07:45 Uhr die Garage betrat, stellte sie fest, dass das Schloss aufgebrochen und das Pedelec entwendet worden war.

Am selben Tag meldete sich ein weiterer Geschädigter bei der Polizei. Er gab an, dass sein anthrazitfarbenes Pedelec des Herstellers Cube im Wert von etwa 3.200 Euro zwischen 10:30 Uhr und 14:40 Uhr aus seiner Garage an der Falderbaumstraße gestohlen wurde. Die eingesetzten Beamten stellten am Garagentor entsprechende Aufbruchspuren fest.

Ein weiterer Anwohner der Falderbaumstraße teilte mit, dass sein Gartentor aufgebrochen worden sei. Aus dem Gartenhäuschen wurde nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. Wer im Bereich der Graf-Zeppelin-Straße oder der Falderbaumstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3321 bei der Polizei zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 11:16

    POL-SU: Kleinkraftrad entwendet und in Brand gesetzt

    Siegburg (ots) - Am Montagmorgen (09. Februar) wurde die Polizei gegen 10:30 Uhr über ein ausgebranntes Zweirad in einem Waldstück an der Jean-Dohle-Straße in Siegburg informiert. Eine Spaziergängerin hatte das Fahrzeug entdeckt und die Polizei verständigt. Die eingesetzten Beamten stellten in den Brandrückständen ein Versicherungskennzeichen fest. Das vollständig zerstörte Kleinkraftrad wurde zur weiteren ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 11:06

    POL-SU: Auffahrunfall - Zwei Verletzte

    Eitorf (ots) - Am Montagmorgen (09. Februar) kam es gegen 07:30 Uhr im Einmündungsbereich Windecker Straße / Am Forster Kreuz im Eitorfer Ortsteil Alzenbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden. Ein 52-jähriger Mann aus Eitorf fuhr mit seinem Audi auf der Windecker Straße in Fahrtrichtung Hennef. Im Einmündungsbereich musste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, da ein ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 12:10

    POL-SU: Verfolgungsfahrt - Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis gestoppt

    Sankt Augustin (ots) - In der Nacht zu Sonntag (08. Februar) waren Beamte der Polizeiwache Sankt Augustin gegen 00:15 Uhr auf der Bonner Straße unterwegs, als ihnen ein Opel mit defektem Abblendlicht entgegenkam. Die Einsatzkräfte entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und wendeten den Streifenwagen. Trotz Anhaltezeichen setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren