Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugen gesucht nach Einbruch in Einfamilienhaus

Vallendar, Bergweg (ots)

Am späten Nachmittag / Abend des 07.02.2026 kam es im Bergweg in Vallendar zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Im Inneren wurden mehrere Räume sowie Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Über die genaue Schadenshöhe sowie das Diebesgut liegen aktuell noch keine abschließenden Informationen vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe:

-Haben Sie im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Vallendar, Bergweg beobachtet?

-Können Sie Hinweise zu möglichen Fluchtrichtungen geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bendorf unter der Telefonnummer 02622-94020 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

