POL-PDKO: Trunkenheit im Verkehr - Autofahrer mit über 1,5 Promille kontrolliert

Am Samstagabend, dem 07.02.2026, führten Beamte der Polizeiinspektion Bendorf gegen 21:00 Uhr eine Verkehrskontrolle im Stadtteil Stromberg durch. In der Westerwaldstraße wurde ein Pkw-Fahrer angehalten und überprüft.

Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich bei dem Fahrzeugführer Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Eindruck und ergab einen Wert von über 1,5 Promille.

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen, um den genauen Blutalkoholwert zu bestimmen. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes noch vor Ort sicher. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

