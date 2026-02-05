POL-PDKO: Nachtragsmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der B9 bei Sankt Goar
St. Goar (ots)
Die Unfallaufnahme zu dem Verkehrsunfall vom 05.02.2026 in Sankt Goar ist abgeschlossen. Die genaue Unfallursache ist weiterhin Bestandteil der Ermittlungen. Die Straßensperrung konnte gegen 13:00 Uhr aufgehoben werden und die Fahrbahnen sind frei befahrbar.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Boppard
Mainzer Straße 42-44
56154 Boppard
Tel 06742 809-0
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell