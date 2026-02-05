PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtragsmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der B9 bei Sankt Goar

St. Goar (ots)

Die Unfallaufnahme zu dem Verkehrsunfall vom 05.02.2026 in Sankt Goar ist abgeschlossen. Die genaue Unfallursache ist weiterhin Bestandteil der Ermittlungen. Die Straßensperrung konnte gegen 13:00 Uhr aufgehoben werden und die Fahrbahnen sind frei befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
Mainzer Straße 42-44
56154 Boppard
Tel 06742 809-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

  • 05.02.2026 – 10:47

    POL-PDKO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B9 bei Sankt Goar

    Sankt Goar (ots) - Am Mittwoch, dem 05.02.2026, ereignete sich gegen 09:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B9 in der Ortslage Sankt Goar. Nach bisherigem Ermittlungsstand verlor der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Hauswand und einem Geländer. Der Fahrer wurde durch die eingesetzten Rettungskräfte vor Ort reanimiert und anschließend in ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 13:33

    POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

    Vallendar (ots) - Am Montag, den 02.02.2026, kam es gegen 07:30 Uhr im Einmündungsbereich der L308 (Westerwaldstraße) zur B42 (Rheinstraße) zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Fahrer eines weißen Hyundai die Rheinstraße in Fahrtrichtung Westerwaldstraße und bog an der dortigen Ampelanlage nach links in die Westerwaldstraße ein. Zeitgleich befuhr der Fahrer eines schwarzen Seat die ...

    mehr
