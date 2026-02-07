PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall in Vallendar: PKW rast in Werkstattgebäude

Vallendar (ots)

Am 06.02.2026 kam es gegen 15:37 Uhr im Bereich einer Tankstelle in Vallendar zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Ein 89-jähriger Autofahrer verlor beim Rangieren die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in das Gebäude einer angrenzenden Werkstatt.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen beabsichtigte der Fahrer, seinen PKW an einer Zapfsäule zu betanken. Während des Rangiervorgangs beschleunigte das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich massiv und der PKW passierte mit hoher Geschwindigkeit den engen Zwischenraum zwischen einer Zapfsäule und einem weiteren Fahrzeug. Die unkontrollierte Fahrt endete erst im Reifenlager einer nahegelegenen Werkstatt. Dort kollidierte der PKW mit einem Rolltor und kam so zum Stehen.

Der 89-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Das Gebäude der Werkstatt und der PKW wurden erheblich beschädigt. Ferner wurden ein weiterer PKW sowie eine Zapfsäule der Tankstelle leicht beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Floeth

Telefon: 02622-94020

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

