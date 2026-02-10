PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kleinkraftrad entwendet und in Brand gesetzt

Siegburg (ots)

Am Montagmorgen (09. Februar) wurde die Polizei gegen 10:30 Uhr über ein ausgebranntes Zweirad in einem Waldstück an der Jean-Dohle-Straße in Siegburg informiert. Eine Spaziergängerin hatte das Fahrzeug entdeckt und die Polizei verständigt.

Die eingesetzten Beamten stellten in den Brandrückständen ein Versicherungskennzeichen fest. Das vollständig zerstörte Kleinkraftrad wurde zur weiteren Beweissicherung sichergestellt. Die Zeugin gab an, dass sich das motorisierte Zweirad am Samstag (07. Februar) noch nicht an dieser Stelle befunden habe.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Polizisten den Fahrzeughalter aus Siegburg ermitteln. Dieser gab an, sein Kleinkraftrad im Wert von mehreren hundert Euro am Samstag (07. Februar) verschlossen vor seiner Wohnanschrift an der Adalbert-Stifter-Straße abgestellt zu haben. Weitere Angaben konnte der Mann nicht machen.

Die Kriminalpolizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich der Adalbert-Stifter-Straße oder der Jean-Dohle-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

