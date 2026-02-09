LPI-SHL: Nicht mehr fahrbereit
Vacha (ots)
Sonntagmittag fuhr ein 47-jähriger Autofahrer auf der Landstraße zwischen Völkershausen und Vacha. In einer leichten Linkskurve geriet er auf den Randstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches fortfolgend in die Leitplanke krachte. Am nicht mehr fahrbereiten Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.
