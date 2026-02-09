PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nicht mehr fahrbereit

Vacha (ots)

Sonntagmittag fuhr ein 47-jähriger Autofahrer auf der Landstraße zwischen Völkershausen und Vacha. In einer leichten Linkskurve geriet er auf den Randstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches fortfolgend in die Leitplanke krachte. Am nicht mehr fahrbereiten Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 11:33

    LPI-SHL: Beschädigungen am Auto

    Kühndorf (ots) - Sonntag zwischen 0:15 Uhr und 10:40 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Straße "Oberdorf" in Kühndorf geparkten Pkw VW. An der Frontscheibe, der Frontstoßstange und dem Außenspiegel des Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen. ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:19

    LPI-SHL: Pavillon beschädigt und Deko entwendet

    Schmalkalden (ots) - In der Zeit von Freitagabend, 22:30 Uhr, bis Samstagmorgen machten sich unbekannte Täter am Eigentum einer Gaststätte am Altmarkt in Schmalkalden zu schaffen. Die Unbekannten beschädigten einen davor abgestellten Pavillon und entwendeten Deko-Artikel und Leuchten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben und ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:05

    LPI-SHL: Zwei platte Reifen

    Asbach (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen zwei Reifen eines in der Feldgasse in Asbach geparkten Pkw Renault. Der Gesamtschaden durch die platten Reifen wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren