LPI-SHL: Nicht mehr fahrbereit

Asbach (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen zwei Reifen eines in der Feldgasse in Asbach geparkten Pkw Renault. Der Gesamtschaden durch die platten Reifen wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

mehr